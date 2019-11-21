محمد رمضان يبدأ حفله بالرياض حاملًا رشاش

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محمد رمضان
محمد رمضان

محمد فضل- متابعات

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الرياض

رشاش

حفل

محمد رمضان

انطلق أول حفل للفنان محمد رمضان، في السعودية، وذلك على هامش "موسم الرياض".

واختار رمضان أن يدخل إلى المسرح، على طريقة عصابات المافيا، وذلك بواسطة سيارة هبط منها، ثم أمطر أعداءه بوابل من الرصاص بالرشاش، الأمر الذي أذهل جمهور الرياض.

وافتتح محمد رمضان حفله الغنائي بأغنيته "مافيا"، وذلك قبل أن يتوجه بالشكر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على "موسم الرياض"، و"الذي نجح في جمع الشمل العربي العظيم"، بحسب قوله.

وقال محمد رمضان لجمهوره في الحفل إنهم "نعمة عظيمة"، معربا عن شكره لتمكنه من جمع ذلك العدد الكبير من الجمهور لكي يقول لهم إنه يحبهم.


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