ألمانيا.. إجلاء سكان حي لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

21 نوفمبر 2019 - 10:10 م

أجلت السلطات الألمانية، الخميس، سكان حي "بوخهايم" بمدينة كولونيا، عقب اكتشاف قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.



وأوضح بيان صادر عن بلدية كولونيا، أنه تم إجلاء 2400 شخصا من حي "بوخهايم" بعد العثور على قنبلة أمريكية الصنع تزن 125 كيلو غراما تعود للحرب العالمية الثانية.

وأضاف البيان، أن الطرق أغلقت أمام حركة المرور، كما أن خدمات النقل العام والقطارات توقفت أيضا.

وعقب إخلاء الحي على مساحة 300 متر مربع، عملت فرق المتفجرات على تفكيك القنبلة.