نصف الأمريكيين يرفضون إجراءات عزل ترامب

21 نوفمبر 2019 - 11:10 م

كشف استطلاع للرأي، الخميس، أن نصف الأمريكيين يرفضون الإجراءات التي يجريها الكونغرس حاليا بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب.



وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية أن 50% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم ليسوا مع إجراءات العزل، مقابل 48% ممن أبدوا تأييدهم لها، فيما لم يحسم 2% أمرهم.

كما كشف أن نسبة تأييد الرئيس بين الناخبين بلغت 43%.

وأوضح الاستطلاع أن تعامل ترامب مع ملف الاقتصاد لقي نسبة التأييد الأكبر، حيث أبدى 57% ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لترامب في ذلك الجانب، مقارنة بـ 50% في مايو/أيار و53% في أغسطس/آب الماضيين.

وأشار إلى أن 40% فقط يؤيدون تعامل ترامب مع ملف السياسة الخارجية.

وشمل الاستطلاع عينة من ألف و15 أمريكياً على مستوى البلاد وجرى خلال الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عبر مقابلات من خلال الهاتف، دون ذكر هامش الخطأ.

وتتواصل جلسات الاستماع في الكونغرس ضمن التحقيقات الهادفة إلى عزل ترامب الذي يتهمه الديموقراطيون باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائبًا لأوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الإدعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بهانتر نجل بايدن.

وفي محادثة هاتفية، جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب من زيلينسكي "التدقيق" بشأن بايدن ونجله.