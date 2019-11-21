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مصرع طياريْن أمريكييْن في "حادث" أثناء تدريب بـ"أوكلاهوما"

عرب وعالم

مصرع شخصين في سقوط طائرة صغيرة بأمريكا
مصرع شخصين في سقوط طائرة صغيرة بأمريكا

المصريون ووكالات

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أعلنت قاعدة جوية أمريكية، الخميس، مصرع طيارين اثنين إثر تعرّض طائرتين عسكريتين لـ"حادث" أثناء تدريب بولاية أوكلاهوما (وسط).
وقالت قاعدة "فانس" الجوية، فى بيان صحفي، إن طياريْن اثنين لقيا مصرعهما في حادث وقع صباح الخميس، حسب وكالة "أسوشييتد برس" المحلية.
وأضافت أن "طائرتين طراز تي-38 تالون، على متن كل واحدة منهما شخصين (مدرب وطيار طالب)، كانتا تشاركان فى مهمة تدريب".
ولم تقدم القاعدة أي تفاصيل أخرى حول ملابسات وأسباب "الحادث"، كما لم تعلن عن حالة الطيارين الآخرين المشاركين في التدريب أو أي أسماء.
وعادة يتواجد طياران على متن طائرة التدريب؛ مدرب وطيار طالب.
وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة واحدة مقلوبة على العشب بالقرب من مدرج، فيما تقف الطائرة الثانية على المدرج.
ووفق الموقع الالكتروني للقاعدة التي تبعد نحو 65 ميلًا (105 كيلومترات) شمال غرب أوكلاهوما سيتي، فإن طائرة "تي-38 تالون" ذات محركين أسرع من الصوت تحلق على ارتفاعات شاهقة، وتستخدم في مجموعة متنوعة من تدريبات الطيارين. -

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