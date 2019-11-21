» في تطور جديد.. علاء مبارك يكشف حقيقة وفاة والدته

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سوزان مبارك

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نفى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاة والدته السيدة سوزان مبارك.
ورد «علاء» على أحد المغردات عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، والتي سألت عن صحة الأنباء الواردة حول وفاة سوزان مبارك، فرد نجل الرئيس الأسبق: "اخبار كاذبة حضرتك لا اساس لها من الصحة . وخير ان شاء الله".
وكانت وكالة «سبوتنك» قد نشرت تقريرا حول الحالة الصحية للسيدة سوزان مبارك،  موضحة أن السبب وراء دخول زوجة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، العناية المركزة وجود آثار جانبية لجراحة أجرتها في شهر أغسطس الماضي في ظهرها.
ونقل التقرير عن مصادر قريبة من عائلة مبارك الذي أشاروا إلى أن الأطباء منعوا الزيارة عن سوزان مبارك، بما في ذلك أبناؤها، الذي يتابعون حالتها الصحية. 

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