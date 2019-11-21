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"بكري" يكشف: هذا هو موعد التعديل الوزاري المرتقب

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أكد عضو مجلس النواب والإعلامي، مصطفى بكري، أن أي مسؤول يتراخى أو يخطئ في عمله لن يستمر في منصبه، لافتَا إلى أن هناك تعديل وزاري الفترة المقبلة، متوقعًا أن يستمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه في هذا التعديل، وسيمتد التعديل لعدد من الوزراء، وبعض الوزراء قد يسند له مهام أخرى.
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "ممكن في وزيرة تتولى وزارتين، وفي وزيرة طالبت الإذن للعمل في جهة دولية، ربما لن نجدها في التعديل المقبل، وفي وزيرة عليها جدل كبير، ربما لم يحسم أمرها حتى الآن عكس ما يشاع، وقد يحدث تغير في بعض الوزارات الهامة".
وأشار إلى هناك احتمال لاجراء هذا التعديل الأيام القليلة المقبلة، معقبًا: "في اللي بيقول التعديل هيحصل يوم الأحد المقبل والبعض بيقول يوم الاثنين".


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