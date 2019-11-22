  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
عباش شومان

"شومان" : الحجاب فريضة لا تقبل الاجتهاد

ترامب

رئيس لجنة "عزل ترامب": التهم تفوق فضيحة "ووترجيت"

وزيرة السياحة

المشاط لبلومبرج : السياحة حققت 12.6 مليار دولار

عبد العزيز بوتفليقة

هذا ما طلبه "بوتفليقة" من مرشح الرئاسة الجزائرية

تظاهرات العراق

مقتل وإصابة 24 برصاص القوات العراقية في بغداد

ميسي ورونالدينيو

تركي آل الشيخ ينشر محادثة مثيرة بين رونالدينيو وميسي

إلهام شاهين

مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

مقطع من الفيديو

مروع.. لحظة سقوط أنبوبة بوتاجاز على طفل

انور قرقاش

قرقاش: الدول العربية لا تصلح بها هذه السياسات

القس رفعت فكري

مسلمون يطالبون بإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بسوهاج

مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

الصفحة الأخيرة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إلهام شاهين: هيثم أحمد زكي مات لسبب آخر غير المعلن بالإعلام

#

300 دليل تطيح بمسئولين بارزين في السعودية

#

المالية: الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين لـ 90 %

#

للمرة الأولى منذ هزيمته.. "داعش" يهاجم حقولا نفطية بالعراق

رجال الدين

إلهام شاهين

خالد منتصر

الكلى

الشعرواي


قالت الفنانة إلهام شاهين، إن رجال الدين يتحدثون عن الدين في قضايا لم ترد في الدين أساسا.
وأضافت خلال مناقشة كتاب "هذه أصنامكم وهذه فأسي.. لماذا يخاصم المسلمون الحداثة"، الذي تنظمه مؤسسة بتانة الثقافية، للكاتب خالد منتصر، أن الشيخ الشعراوي مثلا قال إن مريض الكلي لا يجب أن يتعالج من مرضه. 
وأشارت إلي أنها تعلمت من الكاتب خالد منتصر كثيرا،  وتحب كل ما يكتبه وتردده في المقابلات التي تشارك فيها. 


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» " الزبادي" أمل جديد للمدخنين للوقاية من سرطان الرئة
» الاستعدادات الأخيرة للعرض المدني للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني
» مقتل 3 أشخاص في إندونيسيا.. والقاتل.."دبور غاضب"
» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة
» تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
» إعادة فتح ميناء" أم قصر"
» العثور علي سفينة نوح شرق تركيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب