  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
عباش شومان

"شومان" : الحجاب فريضة لا تقبل الاجتهاد

ترامب

رئيس لجنة "عزل ترامب": التهم تفوق فضيحة "ووترجيت"

وزيرة السياحة

المشاط لبلومبرج : السياحة حققت 12.6 مليار دولار

عبد العزيز بوتفليقة

هذا ما طلبه "بوتفليقة" من مرشح الرئاسة الجزائرية

تظاهرات العراق

مقتل وإصابة 24 برصاص القوات العراقية في بغداد

ميسي ورونالدينيو

تركي آل الشيخ ينشر محادثة مثيرة بين رونالدينيو وميسي

إلهام شاهين

مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

مقطع من الفيديو

مروع.. لحظة سقوط أنبوبة بوتاجاز على طفل

انور قرقاش

قرقاش: الدول العربية لا تصلح بها هذه السياسات

القس رفعت فكري

مسلمون يطالبون بإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بسوهاج

مقتل 3 أشخاص في إندونيسيا.. والقاتل.."دبور غاضب"

عرب وعالم

دبور اندونيسيا
دبور اندونيسيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

العفو الدولية: مقتل 106 أشخاص في مظاهرات إيران

#

مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين

#

نذر حرب.. قتلى في مواجهات بين باكستان والهند

#

إصابات فى حادث إطلاق نار بهولندا

إندونيسيا

دبور

عش دبابير

يهرب الجميع من الدبابير ويتحاشون القرب منها، حتي لا يتعرضون إلي لدغتها، إلا أن الدبابير في إندونيسيا لم تفلح معها محاولات الهروب أو التحاشي لأنها تهاجم دون سبب، وهو الأمر الذي أدي مؤخرا إلي مقتل 3 أشخاص، حسبما أعلن مسئول الصحة الإندوسي، خاصة بعد الإبلاغ عن مئات الهجمات من الدبابير.

وقتل تلميذ يبلغ من العمر 11 عاما عندما حاول مع أصدقائه مهاجمة عش دبابير، اعتادت علي مهاجمة المارة، إلا أنه قتل بسبب لدغتها له، كما قتل مسنين في هجمات دبابير في مدينة كلاتن، ولقي 7 أشخاص مصرعهم أثر تعرضهم لهجمات دبابير العام الماضي، حسب الصحافة المحلية.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» " الزبادي" أمل جديد للمدخنين للوقاية من سرطان الرئة
» الاستعدادات الأخيرة للعرض المدني للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني
» مقتل 3 أشخاص في إندونيسيا.. والقاتل.."دبور غاضب"
» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة
» تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
» إعادة فتح ميناء" أم قصر"
» العثور علي سفينة نوح شرق تركيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب