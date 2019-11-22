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"الأولمبياد" تسبب فى أزمة بين «صلاح» و«الريدز»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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الفراعنة

أولمبياد

صلاح

طوكيو

تحت 23 سنة

تسببت الأنباء المتداولة، عن إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح جناح أيسر ليفربول مع المنتخب الأوليمبي تحت 23 سنة، فى أولمبياد طوكيو  الصيف المقبل أزمة كبيرة داخل قلعة "آنفيلد".

اعتراض "الريدز" على مشاركة الفرعون المصرى، بسبب تعارض الأولمبياد مع انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" الموسم المقبل.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية، كشفت أن نادي ليفربول يواجه أزمة كبيرة مع انطلاق الموسم المقبل بسبب الفرعون المصري، المرشح للتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020.

وقالت الصحيفة : إن محمد صلاح سيكون أحد اللاعبين الثلاثة فوق السن مع منتخب مصر الأوليمبي في طوكيو، والذي يتم السماح لهم بالمشاركة مع بلادهم في الأولمبياد، وهو ما يتعرض مع انطلاق "البريميرليج" حيث ستقام أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس من العام المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن مشاركة "صلاح"، مع صغار الفراعنة يعنى غيابه عن ليفربول مع انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، والذي ستكون بدايته في شهر أغسطس.


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