  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
عباش شومان

"شومان" : الحجاب فريضة لا تقبل الاجتهاد

ترامب

رئيس لجنة "عزل ترامب": التهم تفوق فضيحة "ووترجيت"

وزيرة السياحة

المشاط لبلومبرج : السياحة حققت 12.6 مليار دولار

عبد العزيز بوتفليقة

هذا ما طلبه "بوتفليقة" من مرشح الرئاسة الجزائرية

تظاهرات العراق

مقتل وإصابة 24 برصاص القوات العراقية في بغداد

ميسي ورونالدينيو

تركي آل الشيخ ينشر محادثة مثيرة بين رونالدينيو وميسي

إلهام شاهين

مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

مقطع من الفيديو

مروع.. لحظة سقوط أنبوبة بوتاجاز على طفل

انور قرقاش

قرقاش: الدول العربية لا تصلح بها هذه السياسات

القس رفعت فكري

مسلمون يطالبون بإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بسوهاج

بالفيديو

تركي آل الشيخ ينشر محادثة مثيرة بين رونالدينيو وميسي

الرياضة

ميسي ورونالدينيو
ميسي ورونالدينيو

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

#

تركي آل الشيخ يتوعد شابًا بسبب فيديو "مُسيئ"

#

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

#

مفاجأة "تركي آل الشيخ" الجديدة تشعل "فيس بوك"

فيديو

ميسي

رونالدينيو

أخبار السعودية

سيارة



أثار تركي آل الشيخ، إعجاب السوشيال ميديا بعد نشره فيديو لرسائل متبادلة بين رونالدينو  الأسطورة البرازيلية وليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين. 
وفي المقطع المصور، تبادلا النجمان التحية ويتحدثان عن المملكة العربية السعودية، وبعدها أخبر رونالدينو صديقه ميسي أنه اشتري سيارة من معرض الرياض للسيارات بموسم الرياض وسأله عن موعد قدومه لشراء سيارته. 
فيما رد عليه ميسي، أنه سيتواجد مع فريقه برشلونة يناير القادم لخوض كأس السوبر الإسباني وأنه من قريب كان متواجدا مع منتخب بلاده. 

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» " الزبادي" أمل جديد للمدخنين للوقاية من سرطان الرئة
» الاستعدادات الأخيرة للعرض المدني للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني
» مقتل 3 أشخاص في إندونيسيا.. والقاتل.."دبور غاضب"
» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة
» تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
» إعادة فتح ميناء" أم قصر"
» العثور علي سفينة نوح شرق تركيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب