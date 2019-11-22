مقتل وإصابة 24 برصاص القوات العراقية في بغداد

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أفادت وكالة روبيترز للأنباء، أن القوات العراقية استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع في بغداد ، مما أسفر عن مقُتل متظاهرين وجرح 22 آخرون اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الشرطة العراقية إن أحد الضحايا قتل بالرصاص في منطقة "جسر الأحرار"، فيما لقي الثاني حتفه بقنبلة غاز مسيل للدموع أصابته مباشرة في رأسه.

 وأفاد مصدر عراقي للوكالة، أن هناك ارتفاعا في  حالات الاختناق مع استمرار إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قرب "جسر الأحرار" وسط العاصمة بغداد، حيث تم تسجيل أكثر من 40 حالة اختناق بعضها حرجة جدا، تم نقلها إلى مستشفيات قريبة.


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