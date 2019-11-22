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الاستعدادات الأخيرة للعرض المدني للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني

عرب وعالم

العرض المدني في مظاهرات لبنان
العرض المدني في مظاهرات لبنان

متابعات - أمينة عبد العال

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عيد الاستقلال

ساحة الشهداء

العرض المدني

ينطلق بعد قليل العرض المدني لإحياء ذكري عيد الاستقلال اللبناني والذي يضم فئات مختلفة من طوائف الشعب، لإظهار صورة جميلة عن لبنان وتكريم الشهداء.

وينطلق العرض  من جانب فندق "لوغراي" وينتهي عند ساحة الشهداء.


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