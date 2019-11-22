المشاط لبلومبرج : السياحة حققت 12.6 مليار دولار

22 نوفمبر 2019 - 02:34 م

استضافت قناة بلومبرج العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي يُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية.

و تحدثت الوزيرة عن الأرقام السياحية حيث أوضحت أن السياحة المصرية حققت 12,6 مليار دولار في العام المالى 2018/ 2019 محققة أعلي إيرادات في تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص في إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، حيث انه لأول مرة تم صياغة رؤية موحدة للقطاع.

وأوضحت الوزيرة أن السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر وبالتالي فإن دورها هام ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح، وهو ما قامت به وزارة السياحة.

وأوضحت الوزيرة أن السياحة المصرية تتميز بأن 98% منها يتمثل في القطاع الخاص وأن مصر تعتبر نموذجا ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأساس في أن السياحة المصرية استطاعت أن تتعافى بشكل سريع كان قيام القطاع الخاص بدور مؤثر وفاعل جنبا إلى جنب مع قيام الحكومة بتوفير البنية التحتية للعمل السياحى سواء على المستوى التشريعى أو الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت إن المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته مليار دولار والذي يقع بالقرب من أهرامات الجيزة والمقرر افتتاحه العام المقبل سيكون أيضًا نقطة جذب كبرى حيث أنه اكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة كما أنه يمكن للسائح التقاط صور "سيلفى" مع خلفية الأهرامات أثناء تواجدهم بالمتحف ومشاهدة مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون الكاملة، مشيرة الى ان الترويج للمتحف المصري الكبير هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج والتي تعد احد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.