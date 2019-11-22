  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
عباش شومان

"شومان" : الحجاب فريضة لا تقبل الاجتهاد

ترامب

رئيس لجنة "عزل ترامب": التهم تفوق فضيحة "ووترجيت"

وزيرة السياحة

المشاط لبلومبرج : السياحة حققت 12.6 مليار دولار

عبد العزيز بوتفليقة

هذا ما طلبه "بوتفليقة" من مرشح الرئاسة الجزائرية

تظاهرات العراق

مقتل وإصابة 24 برصاص القوات العراقية في بغداد

ميسي ورونالدينيو

تركي آل الشيخ ينشر محادثة مثيرة بين رونالدينيو وميسي

إلهام شاهين

مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

مقطع من الفيديو

مروع.. لحظة سقوط أنبوبة بوتاجاز على طفل

انور قرقاش

قرقاش: الدول العربية لا تصلح بها هذه السياسات

القس رفعت فكري

مسلمون يطالبون بإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بسوهاج

" الزبادي" أمل جديد للمدخنين للوقاية من سرطان الرئة

الصفحة الأخيرة

التدخين
التدخين

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يعلن شفاءه من سرطان الرئة: "باي باي"

#

من جديد.. شابان يقفزان من قطار والسبب صادم

#

طبيب سعودي يحذر من خرافة تهدد الأطفال

#

«آل الشيخ» يحذر جماهير الأهلي: «اللي يلعب معانا يستحمل»

سرطان

الزبادى

سرطان الرئة

الرئة

أعلنت دراسات صحية حديثة إلي أن تناول الألياف واللبن الزبادي قد يقلل بنسبة كبيرة الإصابة بسرطان الرئة، خاصة للمدخنين.

وتناولت الأبحاث الجديدة دراسة أبحاث شملت 1.45 مليون شخص بالغ في آسيا و أوربا والولايات المتحدة علي مدي 8.6 عام وتم توثيق 188822 حالة إصابة سرطان في الرئة، ومقارنة بمن لم يتناولوا اللبن الزبادي علي الإطلاق مع الذين تناولوا كميات كبيرة منه أقل عرضة للإصابة نسبة 19% بسرطان الرئة، حسبما أعلن الباحثون في دراستهم التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية.

وأشارت الدراسة إلي أن من تناولوا أكبر كمية من الألبان واللبن الزبادي كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 33%، حسب رويترز.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» " الزبادي" أمل جديد للمدخنين للوقاية من سرطان الرئة
» الاستعدادات الأخيرة للعرض المدني للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني
» مقتل 3 أشخاص في إندونيسيا.. والقاتل.."دبور غاضب"
» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة
» تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
» إعادة فتح ميناء" أم قصر"
» العثور علي سفينة نوح شرق تركيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب