بالفيديو.. لاعبو المنتخب يصلون الإستاد مرتدين أقنعة على وجوههم

ظهر المنتخب المصري الأوليمبي بشكل مختلف للغاية قبل مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أمام الكاميرون في استاد القاهرة الدولي، مرتدين أقنعة.

لاعبو المنتخب الأوليمبي قاموا بارتداء القناع الخاص بالمسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابل" والذي حقق مبيعات ضخمة عبر الإنترنت بعد الشهرة التي اكتسبها من المسلسل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر تويتر مقطعاً مرئياً للاعبي مصر أثناء دخول الاستاد بالأقنعة.

وكانت المنتخبات الإفريقية قد اشتهرت في الأونة الأخيرة بعادات مختلفة قبل المباريات العصيبة والحاسمة، حيث يعتمد البعض على الرقصات الإفريقية الشهيرة أو الأغاني والهتاف معاً، لكن أبناء النيل كان لهم ظهور مختلف تماماً عن الأخرين.