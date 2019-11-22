6 مؤشرات على الإصابة بأمراض خطرة.. احذر تجاهلها

22 نوفمبر 2019 - 07:13 م

معظم الآلام التي نعاني منها مؤقتة وليست مؤشرًا على حالة خطيرة، مع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد تبدو بسيطة ولكنها تتطلب اهتمامًا ورعاية طبية فورية.

وتتمثل هذه في 6 أعراض وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية على النحو التالي:

. فقدان الوزن غير المبررة

عندما تكون حريصًا على تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه وتتلقى تمرينات كافية أسبوعيًا، فيجب أن تفقد في الوزن حوالي رطل في الأسبوع، لكن إذا وجدت أن وزنك ينقص بشكل أسرع من ذلك، بدون سبب يمكنك تحديده، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة.

إذ يمكن أن تسبب الأمراض المخيفة المختلفة فقدانًا غير مبرر للوزن، بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكبد وفرط نشاط الغدة الدرقية والاكتئاب والسرطان.

إذا لم تقم بإجراء تغيير في نمط الحياة يمكن أن يفسر فقدان 10 أرطال أو أكثر على مدى ستة أشهر، فاستشر طبيبك لإجراء فحص طبي.

. ضيق في التنفس

قد يكون ضيق التنفس مخيفًا في أي وقت، لكنه عادةً ما يكون مؤقتًا، لأسباب مثل الأماكن العالية، درجات الحرارة المرتفعة، التدريبات الشاقة، ومع ذلك، إذا كنت تتجول في عملك اليومي، وتسعى جاهدًا للتنفس بفعالية، فتوجه إلى غرفة الطوارئ. حتى لو لم يكن هناك شيء.

قد يرتبط الأمر بأمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والانسداد الرئوي المزمن والربو، وهي جميعها تسبب ضيقًا في التنفس، لكن قد يكون لديك أدلة أخرى حول هذه الأشياء قبل أن لا تستطيع التنفس فجأة. كما قد يكون سبب ذلك جلطة دموية في الرئة (انسداد رئوي) أو نوبة فزع. مهما كان السبب، يجب أن تستقر أنفاسك في أسرع وقت ممكن.

. استمرار أو ارتفاع درجة الحرارة

قد يتعرض الإنسان للحمى وهي خط دفاع الجسم ضد العدوى، والسماح للجراثيم بالتكاثر. إذا كانت حرارة الجسم مرتفعة واستمرت لأكثر من ثلاثة أيام، فقد تكون هذه علامة على أن الجسم يحاول خوض معركة لا يمكن أن يفوز بها.

من المعروف أن أمراض مثل التهابات المسالك البولية والسل وبعض الأورام اللمفاوية تتسبب في حمى دائمة. إذا كنت تخضع للعلاج منها لكنك لا تحرز أي تقدم، فإن الأمر يستحق مكالمة إلى طبيبك، في الحال.

. التغييرات غير المبررة في عادات الأمعاء

حركات الأمعاء يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا في شخص واحد يتمتع بصحة جيدة اعتمادًا على العديد من العوامل، بما في ذلك النظام الغذائي، والإجهاد، وما إذا كانت تعاني من مرض بسيط أو حساسية.

من المهم للغاية ملاحظة ما إذا كنت تعاني من تغيير مستمر في ما هو طبيعي بالنسبة لك. لن يكون الإسهال بعد تناول الطعام الحار أمرًا كبيرًا (على الأقل، بمجرد انتهائه)، لكن إذا استمر عدة أيام بغض النظر عن ما تأكله، فهذه علامة تحذير.

وبالمثل ، إذا لاحظت برازًا دمويًا أو أسودًا أو باهتًا، قد يكون لديك عدوى، أو القولون العصبي، أو السرطان.

. تورم في الساقين

قد تفاجئ عندما تعرف أن مشاكل قلبك غالبًا ما تكون محسوسة في أطرافك أولاً. عندما يكافح القلب لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، فإن المناطق البعيدة هي التي تعاني.

يميل الدم والسوائل الأخرى إلى التراكم في الساقين، مما يسبب تورمًا.

يعد مرض القلب هو القاتل الأول على مستوى العالم، ويعزى ذلك جزئيًا إلى أنه يمكن أن يحدث أو يتأثر بالعديد من الحالات الأخرى.

هناك أمثلة قليلة فقط على قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومرض الشريان التاجي، أو عيب خلقي غير مشخص في القلب.

لا تدع التورم في ساقيك يطول مدة طويلة دون فحص، خاصة إذا لاحظت جلدًا رماديًا أو أزرق، يسمى زرقة، وهذا مؤشر آخر على ضعف الدورة الدموية.

. الارتباك أو التغييرات الشخصية

الارتباك المفاجئ أو تغيرات الشخصية من الأعراض المخيفة، خاصة وأن المتألم، وليس في عقله الصحيح قد لا يدرك المشكلة. ضحايا السكتة الدماغية، على سبيل المثال، غالبًا ما يكون لديهم خطاب غير واضح أو غير منطقي، ولكن في أذهانهم، يتحدثون بشكل صحيح.

من بين الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى حدوث تشويش مفاجئ العدوى، وحالات الصحة العقلية، والتفاعل الدوائي أو الحساسية، والعجز الغذائي.

سواء كنت تعاني من ضباب عقلي مستمر، أو لاحظت أنك فقدت قدراتك المعتادة، أو اكتشفتا فجأة أنه ليس لديك فكرة عن مكانك أو ما تفعله، فهذه ليست أعراضًا يمكن تجاهلها بأمان.