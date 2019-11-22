الجماهير تملئ جنبات ستاد القاهرة

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امتلأت مدرجات استاد القاهرة، بعدد كبي رمن الجماهير الغفيرة التى زحفت لتساند المنتخب الوطنى خلال المباراة النهائية التى تجمعه مع منتخب كوت ديفوار فى نهائي  بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.  

جدير بالذكر أن الجماهير حرصت على الذهاب مبكرا للإستاد قبل انطلاق المباراة لتسهيل عملية الدخول.

فى السياق ذاته حرصت الأجهزة الأمنية على التواجد بكثافة لتأمين علميات دخول الجماهير بالتعاون مع شركة تذكرتى المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير لأماكنها.  


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