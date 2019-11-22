تركيا ترصد مكافأة ضخمة للقبض على "محمد دحلان"

22 نوفمبر 2019 - 07:20 م

ذكرت قناة TRT التركية الرسمية، أن السلطات في البلاد ستصنف القيادي السابق في حركة "فتح" الفلسطينية شخصية إرهابية، كما سترصد مكافأة ضخمة للقبض عليه.

وقال مصدر مطلع للقناة إن أنقرة ستدرج "دحلان" على قائمتها الحمراء للإرهاب، وسترصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض عليه.

وذكر المصدر، أن "دحلان لعب دورا كبيرا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، واجتمع مع قيادات من تنظيم جولن في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم".

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد نشر بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، تقريرا يشير إلى أن دحلان قدم دعما ماليا لفتح الله جولن، وهو ما دفع دحلان لرفع قضية ضد ديفيد هيرست رئيس تحرير الموقع يطالبه فيها بتعويضات مالية، نافيا ما ورد في التقرير.

لكن دحلان بحسب الوكالة سحب الدعوى في شهر سبتمبر عام 2019، ودفع تكاليف القضية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، بعد تقديم هيرست وثائق تثبت صحة المعلومات التي نشرها في تقريره عام 2016.

يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، اتهم، في حوار تلفزيوني خلال الشهر الماضي، دحلان بدعم تنظيم جولن.

وقبل نحو أسبوعين، شنّ "دحلان"، هجومًا حادًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بأن لديه هوس بـ "خلافة المسلمين".

تصريحات "دحلان" أدلى بها لقناة "mbc مصر"، حيث شدد "أن الرئيس التركي لديه هوس بأنه خليفة المسلمين، والدول العربية لديها كرامة، وهو لا يريد ذلك، وهو لا يمثل شيئاً فى قاموس فلسطين، وحين وقفت مصر على قدميها بعد مرحلة الفوضى، دمرت أحلام الأتراك والقطريين".