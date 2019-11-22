» خطاب نارى من المصرى البورسعيدى لـ "الجبلاية"

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الكونفيدرالية

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حضور الجماهير

خاطب مسئولى المصرى البورسعيدي أعضا اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بشأن أعداد جماهيره التي ستحضر مباريات الفريق البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

النادى أصدر بيان طالب فيه المساواة بالأندية الأخرى المشاركة في البطولات الأفريقية بشأن أعداد الجماهير.

النادي البورسعيدي تلقى خطابًا بشأن حضور 5000 آلاف مشجع إلا أن إدارة المصري طالبت بحضور 10000 آلاف مشجع.

وحذرت إدارة المصري خلال بيانها من ردود الأفعال السلبية لجماهير النادي البورسعيدي في حالة عدم الموافقة على زيادة أعداد الجماهير.

وكان نادي المصري حصل على موافقة بشأن خوض مبارياته الأفريقية على ملعب "استاد الإسكندرية".

ويتواجد الفريق البورسعيدي في المجموعة الأولى مع كل من بيراميدز وإينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني.



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