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لاعبو منتخب مصر يتنكرون في أقنعة «لصوص»

الرياضة

اللاعبون أثناء دخولهم الملعب
اللاعبون أثناء دخولهم الملعب

فتحي مجدي

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منتخب مصر

مصر الاولمبى

اقنعة حرامية

لا كاسا دي بابل

بيت من ورق

وضع لاعبو منتخب مصر الأولمبي على وجوههم الأقنعة، لحظة دخولهم استاد القاهرة، لخوض المباراة أمام كوت دي فوار في نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وارتدى اللاعبون الأقنعة الشهيرة في مسلسل "لا كاسا دي بابل" (بيت من ورق)، الذي حقق نسبة مشاهدة ضخمة على الإنترنت.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر اللاعبين لحظة دخولهم ملعب المباراة وهم يرتدون أقنعة "سلفادور داللي"، التي اشتهر بها في المسلسل الإسباني.

يذكر أن قصة المسلسل الشهير تدور حول رجل غامض يلقب بـ "البروفيسور" والذي يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة، وذلك عبر تجنيد ثمانية أشخاص يدعون بأسماء حركية، هي أسماء مدن عالمية،

ويقومون باقتحام مطبعة سك العملة في إسبانيا لطباعة 2.4 مليار دولار، ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء في المكان 11 يومًا، والتعامل مع 67 رهينة، ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.


ويتنكر اللصوص أثناء عملية السرقة بأقنعة تشبه على هيئة الفنان الإسباني سلفادور الذي اشتهر بشارب مبالغ فيه، واختير على وجه التحدي، لدوره في حركة "دادا" في زيوريخ في أوائل القرن العشرين، وكانت تدور حول رفض المجتمع الرأسمالي الحديث.

تتفق فلسفته مع أبطال المسلسل بصرف النظر عن الرغبة في الثراء، في كونهم يخططون لإعادة الأموال إلى للناس من خلال عملهم.

                                      

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