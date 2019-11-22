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على أساس توافق وطني..

موسكو: نأمل بتسوية قريبة في لبنان

عرب وعالم

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

المصريون ووكالات

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، عن أمل بلاده بأن تتوصل الأطراف اللبنانية إلى تسوية للوضع في البلاد في أقرب وقت، وعلى أساس توافق وطني.
وجاءت تصريحات بوغدانوف، خلال لقائه الممثل الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لدى موسكو، جورج شعبان.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته عقب اللقاء، إن "بوغدانوف وشعبان، بحثا الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في لبنان، حيث أكد بوغدانوف، ??موقف موسكو المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه واستقراره السياسي الداخلي"، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وأوضح بوغدانوف، أن بلاده تأمل "في نجاح الجهود التي تبذلها القيادة اللبنانية، وبينها (رئيس حكومة تصريف الأعمال) سعد الحريري، لحل المسائل ذات الأولوية والمتعلقة بالأجندة اللبنانية الداخلية، بما في ذلك شكل وتركيبة الحكومة الجديدة، في أسرع وقت وعلى أساس توافق وطني".
وشددت الوزارة الروسية، على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "قادرة على حل المشكلات المعقدة التي يواجهها المجتمع اللبناني على نحو فعال".
ويشهدُ لبنان تحرّكات شعبيّة مُتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة، وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لا سيّما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. -

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