  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:55 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" يهنئ أبطال إفريقيا ويوجه رسالة هامة للجماهير

السيسي

السيسى يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

القمر الصناعي المصري طيبة 1

تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة -1" لهذا السبب

منتخب مصر الأولمبي

مصر تتوّج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عامًا لأول مرة

أرشيفية

شباب الإخوان.. من الإلحاد إلى الانتحار

الدولار

نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم

شومان

سؤال لسيدة يصدم وكيل الأزهر السابق.. ما علاقة الأمر بالحجاب؟

الرئيس السيسي

السيسي: وقعنا اتفاقية ستحقق نموًا أعلى لدخل المواطن الإفريقي

علاء علي

بالأسماء: لاعبون شباب خطفهم قطار الموت السريع

سوزان مبارك

خصوم «مبارك» يعلقون على مرض «سوزان».. و«علاء» يرد

بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس الأمم..

"صلاح" يهنئ أبطال إفريقيا ويوجه رسالة هامة للجماهير

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» يظهر العين الحمراء ويوجه رسالة لهؤلاء

#

مصرية محترفة في«ستوك سيتي» توجه رسالة لـ«صلاح»

#

رسالة مهمة من «حمودى» لجماهير الأهلى

#

«يحيى» يطلب مساندة جماهير الزمالك

وجه نجم المنتخب الأول محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، التهنئة لأبطال المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.
ونشر محمد صلاح، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة".
وتابع "صلاح" موجها رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلا: «تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما».

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رمضان صبحي أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا
» نتنياهو: سأقبل بقرارات المحكمة بحقي
» زيارة محتملة لبوتين إلى فلسطين أوائل 2020
» "الضباب السام" يغلق مدارس 3 مدن في باكستان
» البرهان: حلايب وشلاتين سودانية وسنعمل على استعادتها
» العاهل الأردني: العلاقات مع إسرائيل في أسوأ حالاتها الآن
» بالفيديو.. سقوط أنبوبة على طفل أثناء سيره بالشارع في المنوفية
» الاعتداء على مسلمة "حامل" بالركل واللكم في أستراليا
» فلسطين توجه دعوة لروسيا لاستخراج النفط بأراضيها
» الصين تبدي استعداداها للمساهمة في إعمار سوريا
» لبنانيون يعيدون مجسم الثورة إلى وسط بيروت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية