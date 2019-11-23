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"عكاشة" يكشف: الهدف الحقيقي من إنشاء الجماعة الإرهابية

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن صناعة الإرهاب تستهدف هلاك المنطقة العربية، مشيرا إلى أن خطة صناعة الإرهاب بدأت منذ 1928، وعملت على ترسيخ عدة مصطلحات في الوجدان العقلي، ومنها أسلمه المجتمع، وأن يكون المجتمع مجتمعا مؤمنا.
وأوضح «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع علي فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن بعض الدول والجهات استخدمت المصطلحات الدينية «كالكبري» للسيطرة والتأثير في مشاعر العرب، ولكن الإسلام الصحيح بعيد عن هذه الأفكار والمصطلحات.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من إنشاء جماعة الإخوان هو التخلص من النزعة العرقية العربية، وتحويلها إلى نزعة دينية، بحيث يكون الالتفاف حول النزعات الدينية.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان تعتمد في فكرها على 20 بند قادم من الشيطان، ولكنها مصاغة بطريقة تعكس أنها دينية، ولكنها في الحقيقة هي تستغل الدين، مؤكدا أن الإخوان غير مهيئين للعمل السياسي.
 

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