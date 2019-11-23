» شاهد.. ظهور مثير لـ رضوى الشربيني على الهواء

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

المصريون ـ متابعات

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قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بإستعراض عدة استخدامات للإيشارب كوضعه كشال، أو حزام، وذلك خلال فقرة عن الموضة والأزياء.
وارتدت «الشربيني»، الإيشارب كحجاب، خلال برنامج «هى وبس»، المذاع عبر فضائية «cbc سفرة»، اليوم الجمعة معلقة قائلة :«الله.. يارب اكتبها، وأبقا محجبة»، معربة عن إعجابها وسعادتها بارتدائها للحجاب، قائلة: «أنا مش عايزة أشيلة، يارب اكتبها».


 

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