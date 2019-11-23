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وائل غنيم: تعويم الجنيه قرار صحيح

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مفاجأة مدوية عن سر تظاهر وائل غنيم بالجنون

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وائل غنيم: تعويم الجنيه قرار صحيح
وائل غنيم: تعويم الجنيه قرار صحيح

المصريون ـ متابعات

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أكد الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن وائل غنيم ومحمد علي تجمعهما عدة صفات، أولهما ان الهدف واحد لأن الجهات المحركة لهما تريد منهما الظهور بالمظهر الحالي لجذب الانتباه، مشيرا إلى ان الإثنان يتشابهان في الأسلوب والألفاظ والخشونة.
وأضاف "عكاشة" خلال مقابلة على قناة "اسكترا نيوز"، أن الجهات التى تحرك "غنيم" أرادت له أن يظهر في 2011، كشخصية منمقة، وصاحب كاريزما ينجذب لها الشباب، ولكن صفات هذه الشخصية لم تعد ملائمة للظروف الحالية، فجعلت "غنيم" يتظاهر بالجنون.
وتابع "عكاشة" أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لم تكن على تواصل نهائيا مع وائل غنيم، قبل أو بعد 2011، على عكس ما يدعي، مشيرا إلى أنه كان يعيش بحرية في مصر رغم أنه ألقي القبض عليه لتعاونه مع جهات أجنبية تحت مستوى الشبهات، ولكن أطلق سراحه وقام بتأليف كتاب ولم يتعرض له أى شخص.


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