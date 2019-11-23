تعليق غاضب من شوقي غريب على ضم "صلاح" للمنتخب الأوليمبي

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شوقى غريب

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عبر شوقي غريب - المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي - عن استيائه الشديد من مطالبات البعض بضم نجمنا المصري محمد صلاح لصفوف المنتخب الأوليمبي أو غيره من النجوم الكبار في أوليمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال "غريب" في تصريحات له بعد المباراة حول ضم صلاح: "كل من يتكلم عن ضم 3 لاعبين فوق السن ، يتحدث في شيء ليس من حقه ، إذ أن الموضوع خاص بنا كجهاز فني فقط".

كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون" - أن نجمنا المصري محمد صلاح يرغب في المشاركة في دورة طوكيو للألعاب الأوليمبية عام 2020.

وقال شوبير أنه خلال تواجد صلاح بمعسكر المنتخب الأول قبل أيام أكد أنه لا يمانع المشاركة مع المنتخب الأوليمبي حال تأهله إلى أوليمبياد طوكيو.

وأضاف خلال برنامجه "ملعب أون" أن فريق ليفربول لن يمانع من مشاركة صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي لأن الأولمبياد ستقام وفق الأجندة الدولية وقدر نرى حينها نجوما كبار أمثال ميسي يشارك مع منتخب الأرجنتين أو غيره.

و توّج المنتخب المصري، الجمعة، بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "القاهرة الدولي" بالعاصمة المصرية.
وكان المنتخبان المصري والإيفواري قد حسما بطاقة التأهل والعبور إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو 2020.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإيفواري، حيث بحث لاعبوه عن فرصة إحراز هدف التقدم، قابله ميل أداء المنتخب المصري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
ومع حلول الدقيقة 37 بادر المنتخب المصري بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم العراقي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.
وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب المصري عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو كوت ديفوار من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 89 لتشهد التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل.
ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.
ومع حلول الدقيقة 114 جاء هدف التقدم للمنتخب المصري عن طريق رمضان صبحي ليتوّج على إثرها الفراعنة باللقب.

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