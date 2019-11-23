وفاة إمام أثناء الصلاة بالمنوفية .. وهذا آخر ما طلبه من المصلين

23 نوفمبر 2019 - 08:03 ص

توفي إمام مسجد من قرية طنبدي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية أثناء إمامته للناس في صلاة الجمعة .



وصعد الشيخ "ثابت الصاوي" إلى المنبر وبدأ حديثه عن ضرورة الاستعداد للآخرة والأسئلة في القبر ، وعدم الغرور بالدنيا ، ثم قال (لمثل هذا اليوم فأعدوا).



ونزل الشيخ من المنبر ثم كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في قراءة الفاتحة لكنه لم يكملها ثم سقط فجأة أمام المصلين الذين حاولوا إنقاذه بشكل سريع قبل أن يعلنوا الخبر الحزين بوفاته.



وشيع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة جثمان الشيخ ثابت الصاوي وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".



