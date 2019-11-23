مصطفى بكرى: تمسكوا بالرئيس ولن ننهزم

23 نوفمبر 2019 - 10:00 ص

أكد الإعلامي مصطفى بكرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من انهيار الدولة بسبب نظام حكم الإخوان، معقبا: "الخلاف مع الأنظمة وارد، ولكن لا خلاف على الوطن".

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "عارفين أن الحياة ليست وردية، ولكن لدينا قيادة سياسية قالت لأمريكا لأ، ورفضت صفقة القرن".

وتابع: "بكرة التاريخ هو اللي هيحكم على القيادة السياسية الحالية.. وبعض المغيبين هيقولوا كان عندنا قيادة وطنية وحكيمة"، معقبا: "اتمسكوا بالأمل يا مصريين مش هنتهزم، بلادنا جميلة".