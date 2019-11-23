  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:07 ص
بحث متقدم
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قرار مفاجئ لأمير الكويت بشأن معارض كويتي

محمد مرسي

4 شخصيات طالب الإخوان بالقبض عليهم

فجر السعيد في مرضها

السعيد بعد شفائها: الحمد لله محيي الموتى

ترامب

سهرات بشكل سري.. فضيحة جديدة تلاحق "ترامب"

الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري: هذا القرار أنقذنا من الرجعية

مايك بلومبرج رئيس بلدية نيويورك السابق

31 مليون دولار حملة "بلومبرج" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

بكري

مصطفى بكرى: تمسكوا بالرئيس ولن ننهزم

طائرة مسيرة

سقوط طائرة أمريكية فوق العاصمة الليبية طرابلس

بن جاسم

أمير سعودي لـ"بن جاسم": علاقتك بالقذافى أفقدت الثقة بالخليج

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

مصطفى بكرى: تمسكوا بالرئيس ولن ننهزم

الحياة السياسية

بكري
بكري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"

#

"بكري" يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام بعد ارتفاع أسعار الوقود

#

"بكرى" يشكر هذه الشخصية الإماراتية لوقفها بجوار 30 يونيو

#

أول رد من والد ضحية بريطانيا على الحكم الصادر

أمريكا

الإخوان

السيسي

صدى البلد

مصطفى بكرى

أكد الإعلامي مصطفى بكرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من انهيار الدولة بسبب نظام حكم الإخوان، معقبا: "الخلاف مع الأنظمة وارد، ولكن لا خلاف على الوطن".

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "عارفين أن الحياة ليست وردية، ولكن لدينا قيادة سياسية قالت لأمريكا لأ، ورفضت صفقة القرن".

وتابع: "بكرة التاريخ هو اللي هيحكم على القيادة السياسية الحالية.. وبعض المغيبين هيقولوا كان عندنا قيادة وطنية وحكيمة"، معقبا: "اتمسكوا بالأمل يا مصريين مش هنتهزم، بلادنا جميلة".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل جديدة عن إجراءات الحملة الترويجية لمصر بالسوق الصيني
» برلماني يطالب باستغلال المناطق اللوجستية فى تشوين السلع الإستراتيجية
» مقتل وإصابة 10شرطيين فى تفجير شاحنة مفخخة
» تحتفظ بجثة زوجها فى ثلاجة غرفة النوم لهذا السبب
» للسعودية فقط.. سيارة المستقبل الكهربائية 2030
» تعليق ناري من مدرب كوت ديفوار بعد الخسارة من مصر
» شريف عرفة: هذا الفيلم أشعرني بتأنيب الضمير تجاه أحمد زكي
» هاني شنودة يكشف مفاجأة ستصدم كل محبي عمرو دياب
» حسام غالي يختار نجم المنتخب الأوليمبي خليفة له: الكابيتانو الجديد
» شاهد.. ظهور مثير لـ رضوى الشربيني على الهواء
» خصوم «مبارك» يعلقون على مرض «سوزان».. و«علاء» يرد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية