» تفاصيل جديدة عن إجراءات الحملة الترويجية لمصر بالسوق الصيني

23 نوفمبر 2019 - 10:30 ص

واصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اللقاءات المهنية التي تعقدها خلال زيارتها الحالية إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي عُقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري في العاصمة الصينية بكين؛ حيث التقت جين صن الرئيس التنفيذي لشركة Ctrip الصينية والتي أعلنت الوزارة عن عقد شراكة معها في سبتمبر الماضي للترويج لمصر بصورة أكبر داخل السوق الصيني، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها السوق الصيني.

وناقش اللقاء آليات التعاون المختلفة بين الوزارة والشركة للترويج لمصر في السوق الصيني خلال الفترة المقبلة، كما تم مناقشة تفعيل الإجراءات التنفيذية للحملة الترويجية المشتركة لمصر علي أهم المواقع السياحية الالكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين وعلي رأسها مواقع البحث ctrip.com ,Wechat , Baidu ، حيث أشارت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه يتم كذلك تنفيذ حملة إعلانية على الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية الخاصة بالشركة، والترويج لمصر عبر المنصات الإلكترونية للشركة، وذلك لتعريف المسافرين بالمنتجات السياحية المختلفة والخدمات عالية الجودة فى مقاصد مصر السياحية المختلفة.

وخلال اللقاء تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن حرص الوزارة علي تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلي مصر إلي جانب الأسواق التقليدية، مشيرة إلى أن ذلك ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط وهو أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن السوق الصيني يعد من الأسواق السياحية الهامة والواعدة التي تسعي الوزارة إلي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلي مصر.

وأكدت على أن وزارة السياحة تعمل على تحديث وتنويع منصات الترويج والتسويق لمصر حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال.

وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك ونظرا لأهمية السوق الصيني تم عقد هذه الشراكة لتنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر في السوق الصيني وتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لها خاصة وأن السوق الصيني له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعي خاصة به.

وتطرقت للحديث عن أهمية الحجز الإلكتروني خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة والسفر عالميا التى أصبحت تتحدى باستمرار القوالب التقليدية للسياحة والسفر والضيافة الموجودة في بعض الدول، مما يدفع الدول إلى تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات.

وأضافت الوزيرة أن السائحين يقومون بزيارة مواقع حجز السفر الالكترونية حوالي 140 مرة في المتوسط قبل 45 يوما من الحجز.

وأوضحت جين صن أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن شرائح السائحين يمكن استخدامها في الترويج واستهداف الشرائح المختلفة من السائحين.

وأكدت أن الشركة ستقوم بتسليط الضوء على المنتجات السياحية المصرية المختلفة لتعريف السائح الصيني بها، وإبراز التنوع والغنى الذي تتمتع به مصر، مشيرة إلى النمو الكبير الذي شهدته أعداد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن مصر تعتبر واجهة سياحية جاذبة وتتمتع بمقومات سياحية كثيرة وحضارة وثقافة مميزة تجذب السائح الصينى.

جدير بالذكر أن شركة CTRiP تعد ا?حد ا?كبر منظمي الرحلات الصينية، وقد شهدت الشركة منذ نشأتها في عام 1999 نمواً كبيراً وتطورا فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتصبح واحدة من ا?هم مواقع الحجز السياحي الالكتروني في العالم حيث تقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، وتتيح الشركة كافة المعلومات المتعلقة بالسفر من خلال منصة متطورة للخدمات والمعاملات وتطبيقات علي الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية متخصصة في الترويج والتسويق، وتتضمن هذه الشراكات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar .