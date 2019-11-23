4 شخصيات طالب الإخوان بالقبض عليهم

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ثورة يونيو

سرد الإعلامي مصطفى بكري، أسرارًا جديدة تنشر لأول مرة عن فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي قائلا: "رجال القضاء واجهوا الإخوان بقوة ودون تردد، حتى قام المصريون بثورتهم في يونيو حفاظًا على بلدهم".

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مرسي تحدث مع المستشار عبد المجيد محمود وطالبه بأن يتحدث معه عند نظر أي قضية تخص الإخوان، ولكن المستشار عبد المجيد رفض".

 وتابع :"المستشار عبد المجيد وقتها أكد لـ"مرسي" أن كل القضايا تنظر بنفس الشكل، كاشفًا عن أن الإخوان طالبوا النائب العام بالقبض على 4 أشخاص قبل مظاهرات 24 أغسطس وهم توفيق عكاشة ومصطفى بكري، ومحمد أبو حامد، وإسلام عفيفي، ولكن النائب العام رفض.

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