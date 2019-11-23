قرار مفاجئ لأمير الكويت بشأن معارض كويتي

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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

متابعات - أمينة عبد العال

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أمير الكويت

الشيخ صباح

الطبطبائي

وافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، علي السماح للنائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي بالعودة إلى الكويت للمشاركة في عزاء والدته، بعد وفاتها مساء الخميس في أحد مستشفيات إسطنبول بعد أن تعرضت لأزمة قلبية منذ شهرين.

ودون الطبطبائي علي "تويتر" قائلا: "إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أنس الصالح أبلغه بصدور أوامر عليا للسماح له بالحضور للمشاركة في دفن والدته وعزائها في الكويت، وتقدَم بالشكر للشيخ على هذه اللفتة الإنسانية من قبله، ولجميع من شاركوه في عزاء والدته، التي توفيت في إسطنبول أثناء زيارتها لابنها للاطمئنان عليه".

يذكر أن الطبطبائي مستقر في إسطنبول منذ أكثر من سنة بسبب صدور حكم بسجنه 3 أعوام ونصف العام في قضية اقتحام المجلس، حيث أصدرت محكمة التمييز حكمًا في يوليو 2018  ضد النشطاء والنواب السابقين ومنهم الطبطبائي الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70.


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