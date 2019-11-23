  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قرار مفاجئ لأمير الكويت بشأن معارض كويتي

محمد مرسي

4 شخصيات طالب الإخوان بالقبض عليهم

فجر السعيد في مرضها

السعيد بعد شفائها: الحمد لله محيي الموتى

ترامب

سهرات بشكل سري.. فضيحة جديدة تلاحق "ترامب"

الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري: هذا القرار أنقذنا من الرجعية

مايك بلومبرج رئيس بلدية نيويورك السابق

31 مليون دولار حملة "بلومبرج" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

بكري

مصطفى بكرى: تمسكوا بالرئيس ولن ننهزم

طائرة مسيرة

سقوط طائرة أمريكية فوق العاصمة الليبية طرابلس

بن جاسم

أمير سعودي لـ"بن جاسم": علاقتك بالقذافى أفقدت الثقة بالخليج

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

السعيد بعد شفائها: الحمد لله محيي الموتى

عرب وعالم

فجر السعيد في مرضها
فجر السعيد في مرضها

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بعد احتجاجات لبنان.. إعلامية: "الحمد لله أنا سعودية"

#

أول ظهور لفجر السعيد بعد مرضها: شكرًا عائلة "مبارك"

#

أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

#

أول ظهور لزوجة "الأسد" بعد شفائها من السرطان

باريس

السعيد

شفائها

محيي الموتى

نشرت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة لها أثناء دخولها في الغيبوبة في باريس قبل شفائها.

وعلقت السعيد على الصورة بعد إجراء العملية الأخيرة وشفائها بالقول : " الحمد لله على نعمة العافية.." فَانظُرْ إِلَى? آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَ?لِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى? وَهُوَ عَلَى? كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".

وكانت السعيد قد كتبت تدوينة مؤثرة قبل شفائها : " في لحظة غيبوبة لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً أحلام".

كما أعربت السعيد عن شكرها لشقيقتها التي لم تترك في رحلة علاجها من الكويت إلى باريس.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل جديدة عن إجراءات الحملة الترويجية لمصر بالسوق الصيني
» برلماني يطالب باستغلال المناطق اللوجستية فى تشوين السلع الإستراتيجية
» مقتل وإصابة 10شرطيين فى تفجير شاحنة مفخخة
» تحتفظ بجثة زوجها فى ثلاجة غرفة النوم لهذا السبب
» للسعودية فقط.. سيارة المستقبل الكهربائية 2030
» تعليق ناري من مدرب كوت ديفوار بعد الخسارة من مصر
» شريف عرفة: هذا الفيلم أشعرني بتأنيب الضمير تجاه أحمد زكي
» هاني شنودة يكشف مفاجأة ستصدم كل محبي عمرو دياب
» حسام غالي يختار نجم المنتخب الأوليمبي خليفة له: الكابيتانو الجديد
» شاهد.. ظهور مثير لـ رضوى الشربيني على الهواء
» خصوم «مبارك» يعلقون على مرض «سوزان».. و«علاء» يرد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية