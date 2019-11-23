» شاهد.. كلب يقود سيارة ساعة كاملة

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متابعات- الدويني فولي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، يظهر كلبًا يقود سيارة.

وأفادت صحف، بأن الواقعة كانت بولاية فلوريدا الأمريكية، وتُرك الكلب وحيدًا في السيارة فاستغل ذلك وبدأ بقيادتها.

ولاحظ المواطنون أن السيارة ترجع للخلف بشكل دائري وظنوا أنها تفعل ذلك لوحدها، حيث لم يظهر أي شخص بداخلها، ولكن بعد تدقيق النظر وجودها سائقها كلب.

وحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فأن الكلب لابرادور قاد السيارة لمدة ساعة كاملة، وأنه حطم صندوق بريد لأحد الجيران كما حطمت سلة قمامة قبل أن تنجح الشرطة في إيقافها.

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