  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:54 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

شاهد.. مواطنون يتعلقون بكوبرى أثناء سير القطار

السودان

السودان.. إعادة هيكلة كبيرة في جهاز المخابرات

الجبير

الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يفلح مع إيران

كلوب

كلوب غاضب من تأهل مصر للأولمبياد

وزيرالاثار

اكتشافات أثرية جديدة..165 تمثالا لقطط و25 صندوقا خشبيا ملونا

محمد دحلان

أول رد لدحلان على المكافأة التركية لأجل القبض عليه

ارشيف

"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

الرئيس السيسي

تفسير رؤيا الرئيس السيسي في المنام

ارشيف

تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"

فنادق مكة المكرمة

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

كلوب يكشف موعد عودة صلاح من الإصابة

#

تفاقم إصابة «صلاح» يرعب «كلوب»

#

كلوب يكشف سر "انزعاج" صلاح الشديد

#

ناقد رياضي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

ليفربول

بطولة

كاس

صلاح

كلوب

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح، لا يحتاج لعمليات جراحية.

وأضاف "كلوب" خلال تصريحات لموقع آنفيلد: "لا هو ليس بحاجة لجراحة، الأمر بدأ أمام ليستر سيتي، ثم بدأ في التحسن، لكن الأمر عاد من جديد أمام مانشستر سيتي".

وتابع: "هو ليس بالشيء الخطير، لكن على المدى القصير يجب التعامل مع الأمر بشكل جيد، المباريات متقاربة سوف نرى، لكن علينا أن نرى كيف سيكون الأمر مستقبلًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس فى الخامسة مساءً اليوم.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عملية جراحية لمحمد هنيدى تستغرق 8 ساعات
» العراق.. العثور على جثة إمام مقتولاً في أربيل
» انتظام "ساسى" بتدريبات الزمالك
» أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة أخبار الظهيرة
» مذكرة تفاهم للمالية والاتصالات لإنهاء التشابكات المالية وتحسين الخدمات
» مفاجأة مدوية عن مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري
» شاهد.. كلب يقود سيارة ساعة كاملة
» شاهد.. شجرة تنبت من داخل سيارة فجأة
» بعثة الأهلى تطير إلى الجونة
» إدوارد يكشف سبب رفض دور والد ياسمين صبري
» شاهد.. أغنية إليسا لثوار لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية