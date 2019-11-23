أول رد لدحلان على المكافأة التركية لأجل القبض عليه

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محمد دحلان
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أردوغان

تركيا

المكافاة

دحلان

أول رد

في أول رد له عقب المكافأة التركية لمن يدلي بمعلومات عنه طالب محمد دحلان المسئول الفلسطيني السابق بأن يدفع أردوغان نفس المبلغ لطبيب نفسي.

وكتب دحلان على حسابه في "تويتر": "اقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

كانت تركيا قد عرضت جائزة بقيمة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال محمد دحلان القيادى الفلسطينى والنائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد ذكرت أن السلطات التركية تعتزم إدراج محمد دحلان، على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن وزير الداخلية، سليمان صويلو، فإنه سيتم إدراج دحلان على القائمة الحمراء لملاحقة الإرهابيين التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف أن الوزارة رصدت مكافأة مالية قدرها 4 ملايين ليرة تركية، لمن يقوم بالإبلاغ عنه.

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