كلوب غاضب من تأهل مصر للأولمبياد

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عبر الألمانى يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن غضبه لتأهل المنتخب المصرى ومشاركته بالأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف "كلوب"  خلال مؤتمر صحفى أمس الجمعة، تأهل مصر للأولمبياد يمثل "مشكلة" لنا، لأنه قد يعني مشاركة صلاح في الدورة التي يتعارض توقيتها مع انطلاقة الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المنتخب المصرى بالتأهل لأولمبياد طوكيو، بتحقيق لقب بطولة كأس الأمم لأول مرة فى تاريخه المنتخب الأولمبي.

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