الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يفلح مع إيران

23 نوفمبر 2019 - 12:46 م

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، إن إيران هي المسئولة عن الاعتداء على منشآت أرامكو.

وأكد الجبير في كلمته بحوار المنامة، أن "هجمات أرامكو في الـ14 سبتمبر الماضي بكل وضوح كانت مدبرة بالأسلحة الإيرانية وأتت من الشمال وليس من الجنوب"

وأضاف: "لا يمكن السماح للإيرانيين بالتملص من هذا"، مضيفًا: "المملكة تنتظر نتائج تحقيق دولي في الهجمات".

وحذر الجبير استرضاء إيران قائلاً: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يعمل مع النظام الإيراني ولا يمكن السماح بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال أهداف الطائفية".

وقال إن "المنطقة تواجه خيارًا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو، مؤكدًا أن المملكة لا تعارض الحوار مع طهران لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار هذه الهجمات.