» انتظام "ساسى" بتدريبات الزمالك

23 نوفمبر 2019 - 12:59 م

ينتظم الدولى التونسى فرجاني ساسى، بتدريبات الزمالك بعد حصوله على راحة من تدريب أمس، بالتنسيق مع الجهاز الفنى.

ومن المقرر أن يغيب "ساسى" عن لقاء إنبي والمقرر له بعد غدٍ الاثنين ضمن منافسات الدوري، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وتعرض "ساسى" للإصابة مؤخرًا خلال مشاركته مع المنتخب التونسى.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تأهيله لتجهيزه للمباريات المقبلة بداية من لقاء مازيمبي والمقرر له 30 نوفمبر الجاري.