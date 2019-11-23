  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

شاهد.. مواطنون يتعلقون بكوبرى أثناء سير القطار

السودان

السودان.. إعادة هيكلة كبيرة في جهاز المخابرات

الجبير

الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يفلح مع إيران

كلوب

كلوب غاضب من تأهل مصر للأولمبياد

وزيرالاثار

اكتشافات أثرية جديدة..165 تمثالا لقطط و25 صندوقا خشبيا ملونا

محمد دحلان

أول رد لدحلان على المكافأة التركية لأجل القبض عليه

ارشيف

"كلوب" يكشف تفاصيل إصابة "صلاح"

الرئيس السيسي

تفسير رؤيا الرئيس السيسي في المنام

ارشيف

تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"

فنادق مكة المكرمة

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

شاهد.. مواطنون يتعلقون بكوبرى أثناء سير القطار

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"واقعة التنمر"..تفاصيل أقوال الطالب السوداني أمام النيابة

#

سقوط شاب تحت عجلات القطار أثناء مشاداة مع «الكمسري»

#

«هالة صدقي» تتعرض لحوادث مميتة.. أخطرها الأول.. والثالث أغربها

#

شاهد.. نجاة فنانة شهيرة من الموت بأعجوبة

صدى البلد

قطار

السكة الحديد

لميس سلامة

عرضت الإعلامية لميس سلامة مقاطع فيديو ترصد بعض العادات السلبية لمستقلي قطارات السكة الحديد، حيث يظهر اثنان من الركاب يتعلقان بكوبري مشاة أثناء سير القطار.

وأكدت الإعلامية خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن هيئة السكة الحديد بدأت على مواقعها في وسائل التواصل الاجتماعي حملات توعية بمخاطر العادات السلبية لمستقلي القطارات".

 وأشارت إلي أن حملات التوعية تركز على عدم التسطيح فوق القطارات والعبور على قضبان القطارات والركوب على الأبواب.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عملية جراحية لمحمد هنيدى تستغرق 8 ساعات
» العراق.. العثور على جثة إمام مقتولاً في أربيل
» انتظام "ساسى" بتدريبات الزمالك
» أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة أخبار الظهيرة
» مذكرة تفاهم للمالية والاتصالات لإنهاء التشابكات المالية وتحسين الخدمات
» مفاجأة مدوية عن مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري
» شاهد.. كلب يقود سيارة ساعة كاملة
» شاهد.. شجرة تنبت من داخل سيارة فجأة
» بعثة الأهلى تطير إلى الجونة
» إدوارد يكشف سبب رفض دور والد ياسمين صبري
» شاهد.. أغنية إليسا لثوار لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية