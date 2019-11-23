«الصحة»: إرسال فريق طبي لعلاج الرمد بإريتريا

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وزارة الصحة والسكان

إريتريا

فريق طبى

علاج الرمد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فحص وقياس النظر لـ1756 مواطنًا من دولة إريتريا، وذلك منذ وصول فريق طبي مصري متخصص في مجال الرمد إلي دولة إريتريا، يوم الاثنين الماضي، بهدف فحص وقياس النظر لكل من تلاميذ المدارس والبالغين بدولة اريتريا، وذلك تحت شعار تحيا مصر أفريقيا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن ذلك يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وبالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي" من خلال افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من دول إفريقيا لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها من فيروس "سي".

ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية المسئول عن مشروعات الصحة بأفريقيا، إلى أن الفريق الطبي المصري بدأ عمله فور وصوله في العيادة الطبية المصرية الموجودة بمدينة "أسمرة" عاصمة إريتريا، موضحًا أنه تم تجهيز العيادة بالتجهيزات الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف أنه تم تحويل 610 حالات إلى العيادة الطبية المصرية بالعاصمة أسمرة، لصرف النظارات الطبية، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في عمله لمدة أسبوع بالعيادة يستهدف خلاله فحص وقياس النظر وتقديم النظارات الطبية لألفي مواطن من تلاميذ المدارس والبالغين بدولة إريتريا.

ولفت جاد إلي أن الفريق الطبي المصري يقوم بجولات على المدارس هناك، وذلك لفحص وقياس النظر لطلبة المدارس، موضحًا أنه يتم تحويل من يكتشف إصابتهم بضعف النظر إلى العيادة المصرية لتأكيد قياس النظر وصرف النظارات الطبية لمن تحتاج حالته.

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