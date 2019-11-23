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شاهد.. علم لبنان على برج خليفة في يوم الاستقلال

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برج خليفة مضئ بعلم لبنان
برج خليفة مضئ بعلم لبنان

متابعات - أمينة عبد العال

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أضاءت دولة الإمارات العربية برج خليفة، أعلى برج في العالم بالعلم اللبناني تقديرًا للشعب اللبناني في يوم الاستقلال.

ولاقت هذه الخطوة ترحابًا من الشعب اللبناني والكثير من الفنانين اللبنانيين، الذين عبروا عن إعجابهم بهذا التقدير على صفحات التواصل الخاصة بهم.

وشاركت الفنانة اللبنانية صورة البرج بعلم لبنان علي صفحتها الرئيسية كما قال الممثل اللبناني مازن معضم: "شكرًا دولة الإمارات شكرًا إمارة دبي كل الحب والاحترام".


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