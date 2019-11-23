تفاصيل جديدة تعلنها السياحة عن رحلات العمرة الجديدة

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معتمرين

بدأت شركات السياحة استعداداتها المكثفة لبدء موسم العمرة الجديد والمقرر له بعد غد الاثنين 25 نوفمبر .. وواصلت الشركات تسجيل بياناتها علي بوابة العمرة المصرية التي بدأت العمل استعدادًا لانطلاق الرحلات.. وقد أصدرت البوابة أمس الباركود الخاص بأول مجموعة معتمرين تابعين لشركة سياحية.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات والمستشار  التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي للبوابة أن كل الجهات المتعلق عملها بالبوابة أنهت استعداداتها للموسم.. مشيرًا إلي أن الأيام القليلة الماضية شهدت تنسيقًا على أعلى مستوي لإطلاق البوابة ونجاح عملها.. وأشار إلي أن أهم تلك الاجتماعات تمت مع إدارة الجوازات بوزارة الداخلية والتي أبدت تعاونًا كبيرًا لإنجاح الموسم وتدريب الضباط علي القراءة الإلكترونية للباركود الخاص بكل معتمر استعداد لسفره موجها الشكر علي التعاون الكبير  من كل تلك الجهات للمساعدة في إنجاح الموسم.

وقد طالبت غرفة شركات السياحة أعضائها بسرعة الانتهاء من تسجيل بياناتها علي بوابة العمرة المصرية تمهيدًا لبدء العمل من خلالها .. وأكدت الغرفة في كتاب دوري لشركات السياحة عن جاهزية بوابة العمرة المصرية، لاستقبال بيانات الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام من خلال الرابط tourism.egyptumrah.com ، يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التنفيذية لانطلاق رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 ه، وفى ضوء استمرار جهود الغرفة لرعاية مصالح الشركات والمعتمرين .

وأكدت الغرفة انه تم إخطار شركات السياحة بالشركات التي تقدمت لتنظيم العمرة هذا العام وبلغ عددهم  1833شركة مصرية استوفت شروط تنفيذ الرحلات ومن المنتظر تسجيلها جميعا علي بوابة العمرة ونشر برامجها المختلفة للعمرة حتى يتمكن المواطن من الدخول علي البوابة والاختيار من الشركات المسجلة وبرامجها للعمرة

وأوضحت " الغرفة" فى بيان صحفى، خطوات تسجيل البيانات على البوابة ، حيث يقوم المسئول بالشركة بإدخال اسم المستخدم الخاص بالبوابة هو عبارة " رقم ترخيص الشركة " أما بالنسبة لكلمة المرور فهى نفسها الخاصة بحساب الشركة على موقع وزارة السياحة، وبعد الانتهاء من عملية الدخول بيتم استكمال كافة البيانات الموضحة على الشاشة والخاصة " اسم الشركة- الفئة – عضوية الأياتا – البريد الإلكترونى ...".

و تعد البوابة هي المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1782 لسنه 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، و تم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 اغسطس 2019.

وتهدف بوابة العمرة المصرية إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .

كما تمكن  بوابة العمرة الإلكترونية المعتمر من الدخول لاختيار أى شركة لتنفيذ برنامج عمرته من بين الشركات المتواجدة على البوابة والحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة وموثقة مع الوكيل السعودى بما يعطيها الحق فى تنظيم برامج العمرة، كما يستطيع المعتمر من خلال بيانات جواز سفره مراجعة البرنامج (تاريخ السفر والعودة- الفنادق- المشرف) والحصول على " الباركود" والذى يعد شرط لصحة التأشيرة  والسفر عبر المطارات والموانئ المصرية.


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