» كيف تتخلص من وزنك الزائد دون أن تمتنع عن الطعام

23 نوفمبر 2019 - 02:22 م

يعاني الكثير من الأشخاص من الوزن الزائد ويبحثون باستمرار عن طرق مختلفة للتخلص منه إلا أن معظم الوصفات الطبية تكون عبارة عن تقنين في الأغذية أو إتباع رجين معين وأحيانًا يكون قاسيًا لا يتقبله الشخص.

والعديد من الأطباء المتخصصين يؤكدون أن الرياضة هي العامل الأول الأساسي والمهم لإنقاص الوزن والمحافظة على تثبيت الوزن.

والحل السحري يكمن في القدرة علي بذل جهد أكثر من الطعام الذي تتناوله، حتى لا يتم تخزين أي وزن زائد بل وإنقاص دهون من المخزنة بالجسم.

ومن الممكن الاستعانة ببعض المواد الطبيعية لحرق مزيد من الدهون مثل خل التفاح والذي يؤدي إلي الشعور بالامتلاء والشبع، والقرفة تحقق التوازن في مستويات السكر في الدم ، والأرز البني فهو يمتص بصورة أبطأ من الأرز الأبيض، والفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف مثل التفاح الذي يحتوي علي نسبة كبيرة من الألياف وبالتالي تساعد علي تخفيض الوزن.