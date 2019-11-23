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بالفيديو.. ميرهان حسين تتحول لـ"فيروز"

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ميرهان حسين بمكياج فيروز
ميرهان حسين بمكياج فيروز

محمد فضل- متابعات

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فيروز

مكياج

ميرهان حسين

قالت الفنانة ميرهان حسين، أنها تجيد الرسم منذ صغرها، لكنها استحدثت الآن رسمًا جديدًا برسم الأشخاص على الوجوه.

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، وهي تضع "مكياج" لنفسها وتجري بعض الإجراءات التجميلية اليدوية لتتحول إلى المطربة فيروز، قبل أن تنشر فيديو آخر وهي تؤدي إحدى أغنيات "فيروز" وهي "حبيتك بالصيف".

وكتبت "حسين" تعليقًا على الفيديو :" طول عمري بحب الرسم خصوصًا رسم الاشخاص .. تقريبًا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي ، ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .. إيه رأيكوا عرفت أرسم وش فيروز على وشي".


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