» اغتصبها بعد أن أنهى المحاضرة

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فضيحة

محاضرة

اغتصاب

فتاة أمريكية

فجرت سيدة أمريكية، فضيحة جنسية، بعد أن اتهمت رجل الأعمال وأحد أشهر المتحدثين الأمريكيين أنتوني روبنز بالاعتداء الجنسي عندما كانت قاصرا.

ووفقا لموقع buzzfeed أكدت المواطنة الأمريكية إيل أن الحادثة وقعت قبل أكثر ثلاثين عاما عندما جاء  أنتوني روبنز لإلقاء محاضرة في معسكر "سوبر كامب" الصيفي في ولاية كاليفورنيا وحينها كان يبلغ من العمر 25 عاما.

وأوضحت  إيل أن روينز طلب منها بعد انتهاء المحاضرة أن تذهب معه للتنزه في الغابة حيث قام بالاعتداء عليها جنسيا.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، نفى محاموا روبنز الاتهامات المنسوبة وأكد روبنز أنه سيقدم دعوى ضد الادعاءات.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي  ينشر فيها موقع BuzzFeed اتهامات موجهة لرجل الأعمال.


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