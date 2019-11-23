السيسي: مستعدون لاستضافة مؤتمر إفريقيا سنويًا

نظمت وزارة الاستثمار مؤتمرًا بعنوان "استثمر في إفريقيا"، والذي يهدف إلى تشجيع رؤساء الدول الأخرى ورجال أعمالها، للاستثمار في مصر والقارة الإفريقية، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهت منذ قليل فعاليات المؤتمر، الذي استغرق يومين، حيث بدأ مساء أمس، بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاء المؤتمر بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الخارجية.

وخلال كلمته قال السيسي إن مصر ستكون دومًا على استعداد كامل، لاستضافة المؤتمر كل عام، سواء كانت رئيسًا للإتحاد الإفريقي أم لا.

وأضاف في ختام فعاليات المؤتمر، أن الهدف من استضافة مصر سنويًا لهذا الصرح، هو الارتقاء بمستوى الشعوب الإفريقية وتحسين مستوى أفضل، وليس بهدف الريادة.

وفيما يخص الشأن المصري، أوضح الرئيس نية مصر في بناء ما يقرب من 20 ألف برج لشبكات الاتصالات، وذلك لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأضاف أن هذه الأبراج تتطلب أموالًا هائلة والتي تحتاج بدورها إلى جهد واستقرار لكي يتم تنفيذها على الشكل الأمثل.

وأشار إلى أن وزير الاتصالات أخبره بأن هذا المشروع يتطلب من الوقت ما يقرب من عشر سنوات، ولكن الرئيس أصر على إنهائه خلال عام واحد، لافتًا إلى أن منظومة البنية المعلوماتية التي تنوي مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتطلب أكثر من عشرة مليار جنيه.

نص كلمة السيسي في افتتاح مؤتمر «استثمر في إفريقيا»

وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر في تمام الخامسة مساءا وافتتح المؤتمر الرئيس الىسيسي بكلمته، حيث أوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى جلب الاستثمار في دول إفريقيا لتحسين مستواهم المعيشي.