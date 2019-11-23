قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

23 نوفمبر 2019 - 08:23 م

كشفت السلطات الروسية اليوم السبت، عن موقفها من استئناف رحلات طيران التشارتر إلى المنتجعات المصرية.

وزير النقل الروسي

جاء هذا في تصريحات لوزير النقل يفغيني ديتريخ، حيث رجح أنه لن يتم استئناف هذه الرحلات خلال الأيام المتبقية من العام الجاري.

مطار شرم الشيخ والغردقة

وقال في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين، بمؤتمر حزب "روسيا الموحدة"، أن الأمر متعلق بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، حيث تنتظر روسيا من مصر التأكيد على حل الملاحظات التي أبدتها بشأن هذين المطارين.

وكشف الوزير أن استنتاجاته التي أبداها متعلقة بالدراسة المشتركة التي أجرتها بلاده مع مصر، مضيفًا أنه من غير الوارد رؤية هذه الرحلات متوجهة خلال هذا العام.

استفسارات لمصر

وحول كواليس الذي جرى في هذا الجانب، ذكر أنه في الصيف الماضي، وجهت روسيا عدة استفسارات لمصر، فيما يتعلق بضمان الأمن في المطارين.

ولفت إلى أنه بناء على الإجابات الواردة من الجانب المصري، فإنه سيتسنى الحكم على الأمر.

وأكد "أنه بعد رد من مصر، سنقوم بتجهيز وإيفاد فريق من المفتشين على وجه السرعة إلى مصر للتحقق من ذلك".