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«كاف» يُجري تعديلات في جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا

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كاف

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعديلات على جدول مباريات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تحديد موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي التونسي في بطولة كأس السوبر.

وحددت لجنة المسابقات بـ«الكاف» يوم 14 فبراير من العام القادم موعدًا للقاء المرتقب بعد عدة مناوشات صاحبت اللقاء بسبب أزمة تحديد بطل دوري الأبطال الماضية والتي جمع بطل تونس مع الوداد البيضاوي المغربي.

يذكر أن الترجي التونسي فاز بالنسخة الماضية الماضية بالبطولة بعد الفوز بمجموع اللقائين على بطل المغرب.

وجاء تعديلات مواعيد المباريات كالتالي:

الجولة الرابعة في 10 و11 يناير بدلا من 14 إلى 16 فبراير .

الجولة الخامسة 24 و 25 يناير ، الجولة السادسة 31 يناير و1 فبراير .

وتم تحديد ذهاب دور ال 8 فى 28 و 29 فبراير بينما مباريات الاياب فى 6 و 7 مارس .

ذهاب نصف النهائي 1 و 2 مايو ، اياب دور نصف النهائي 8 و 9 مايو .

النهائي في 29 مايو .

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