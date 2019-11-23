» «جوجل» ترصد مليون ونصف دولار لمن يخترق حمايتها

أعلنت شركة جوجل الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلانات المرتبطة بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، في وقت سابق عن رصد مكافأة مالية بقيمة مليون دولار، لمن يتمكن من اختراق ثغرة واحدة في نظام أندرويد الخاص بها.

وأعلنت الشركة اليوم، في بيان لها زيادة القيمة المالية للمكافأة لتصل إلى مليون ونصف دولار للثغرة الواحدة.

تأتي هذه المكافأة للشخص الذي يستطيع اختراق شريحة " "Titan M ، الذي تقوم بدورها بحماية التعاملات المالية وشاشة القفل مع التطبيقات الخارجية، حيث توجد هذه الخاصية في هواتف بيكسل الجديدة.

برنامج مكافأة الثغرات

والجدير بالذكر أن جوجل أطلقت برنامج مكافأة الثغرات منذ عام 2010، لمن يتمكن من اختراق ثغراتها، حيث رصدت في بادئ الأمر مبلغ وقدرة 200 ألف دولار.

ويشار إلى أن الشركة الأمريكية، رصدت أكثر من 15 مليون دولار، للأمنيين من الباحثين، الذي يتمكنون من اختراق نظم الحماية والتبليغ عنها.

وكانت جوجل تدفع بحد أقصى 50 ألف دولار للثغرة الواحدة، لكن لم يصلها أية إبلاغات بشأن ثغرة خطيرة من الممكن أن تهدد أمن نظمها.

وفي وقت سابق تضمنت الشركة الأمريكية، مع المتظاهرين في بغداد، وذلك بعد إطلاق إحدى التسميات على مطعم تركي،

«جوجل» تتضامن مع المتظاهرين فى بغداد

وتأتي هذه المكافآت المقدمة من شركة جوجل، بهدف زيادة تأمين أنظمة هواتفها التي تعمل على أكثر من 2 مليار هاتف حول العالم.