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بالفيديو.. اغتصاب فتاة داخل ملهى.. وتصرف لا يصدق لمغتصبيها

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ملهى

اغتصاب فتاة

محكمة بريطانية

قصت محكمة بريطانية بسجن شابين إيطاليين سبع سنوات ونصف بعد أن دانتهما بتهمة اغتصاب امرأة بينما كانت في حالة سكر داخل أحد الملاهي الليلية بلندن.

وأدين لورينزو كوستانزو  (26 عامًا)، وفرديناندو أورلاندو  (25 عامًا) الشهر الماضي في واقعة الاغتصاب التي حدثت بعد ست دقائق فقط من لقائهما الضحية داخل الملهى في الواقعة التي تعود إلى فبراير 2017.

واقتاد الشابان المرأة البالغة من العمر 25 عامًا إلى غرفة الصيانة واغتصباها بطريقة عنيفة، كما وثقت كاميرات المراقبة داخل الملهى، التي أظهرت الضحية تتوسطهما من دون أن تبدي أي مقاومة تذكر، فيما يبدو لكونها تحت تأثير الخمر.

وقام الشابان بتصوير عملية الاغتصاب التي استمرت لمدة 16 دقيقة قبل أن يتركا الضحية داخل الحمام ويفرا هاربين إلى خارج الملهى، قبل أن يتم القبض عليهما في وقت لاحق، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الضحية في بيان بالتزامن مع صدور الحكم، إن الهجوم تسبب لها في "ألم لا يصدق" وأنها "بالكاد تمشي". وأشارت إلى أنه ينتابها رغبة في أن "تتقيأ" عندما سمعت أن مغتصبيها تعانقا بعد فراغهما من هجومهما عليها.

وأضافت: "لم أوافق على ممارسة الجنس مع أي منهما في تلك الليلة أو في أي وقت آخر".

وقال الادعاء: "الضحية تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وتخضع لعلاج مكثف للأذى النفسي الشديد.. تسببت الإصابات التي لحقت بها في إجراء عملية جراحية طارئة واضطرت إلى البقاء في المستشفى لعدة أيام".

كانت الضحية تحتفل بعيد ميلاد أحد الأصدقاء في لندن في 25 فبراير 2017.

وأُدين كلا من أورلاندو، طالب القانون الدولي وأستاذ إدارة الأعمال كوستانزو ، في أكتوبر بتهمة الاغتصاب، واعترفا بمشاهدة عملية الاغتصاب على هاتف محمول أثناء قيامهما بإيماءات بذيئة وإعادة تذكر ما قاما به.

وأصيبت الضحية بين ساقيها جراء الاغتصاب. وقال طبيب إنه لم ير من قبل مثل هذه "الإصابة الشديدة بشكل غير عادي". ووصفت الشرطة الإصابات بأنها "مستوى GBH " الذي يتطلب إجراء عملية جراحية.

وبينما ادعى المهاجمان، أن المرأة وافقت على ممارسة الجنس، قالت المدعية إنها كانت مخمورة للغاية ولم توافق على ذلك، حيث كانت خاضعة لتأثير الخمر الذي ظلت تشربه منذ الساعة 11 صباحًا للاحتفال بعيد ميلاد صديقها.

وقالت المرأة: "أتذكر أنني كنت في حالة سكر للغاية وسقطت كثيرًا وبعد ذلك كنت داخل الحمام في الملهى أشعر بألم شديد، ولم أرغب في الخروج، وبعد ذلك أتذكر أنني كنت في الشارع، وأجلس على الرصيف".

ولاحظ الأطباء وجود ثلاثة كدمات بين ساقيها، وكدمات في عظامها وكتفها وساقها، بالإضافة إلى عضة غامضة في رقبتها لم تتذكرها.

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